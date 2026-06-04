В Самарской области «ВАЗ-21120» въехал в стоящую на обочине Lada Kalina

Авария произошла 4 июня в 15:30 Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с пострадавшими. В Клявлинском районе на 1 км автодороги «Камышла — Давлеткулово» 82-летний водитель за рулем «ВАЗ-21120» врезался в стоящую на обочине Lada Kalina, за рулем которой находился 28-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В результате ДТП госпитализированы два пассажира: 77-летняя женщина из ВАЗа и 21-летняя девушка из Lada Kalina. Также в больницу доставили водителя ВАЗа», — говорится в сообщении.

Авария произошла 4 июня в 15:30. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

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