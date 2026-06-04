Свыше 217 млрд рублей привлекла Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ

По итогам двух дней регион заключил 13 инвестиционных соглашений Фото: Иван Макеев

Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам двух дней регион заключил 13 инвестиционных соглашений на 217,88 млрд рублей. Они позволят открыть почти 1900 рабочих мест.

«Подписано соглашение с группой «Уралхим» о создании комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций — более 124 млрд рублей. Проект предусматривает создание около 340 рабочих мест и увеличение налоговых поступлений», — говорится в сообщении.

С ГК «ЭкоНива» заключили соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Инвестиции составят 5 млрд рублей. Производственная мощность — около 40 тысяч тонн сырого молока в год. Планируется создать 150 рабочих мест. Также подписано соглашение с «Акрон Холдингом» на 10 млрд рублей. В его рамках построят завод по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.

Достигнуты договоренности с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям. Кроме того, регион будет сотрудничать с ассоциацией «Национальные автономные системы» в сфере беспилотников и искусственного интеллекта.

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