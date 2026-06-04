Перевозчик выплатит 500 тысяч рублей девочке, пострадавшей в аварии в Тольятти

Из-за аварии ребенок долго не мог вести привычный образ жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти суд обязал перевозчика выплатить 500 тыс. рублей девочке, пострадавшей в ДТП с пассажирским автобусом. С иском в суд обратился прокурор Центрального района. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«В мае 2025 года водитель автобуса проехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. Пассажиров доставили в больницы Тольятти. Среди них оказалась девочка. Полученные травмы врачи оценили как вред здоровью средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Прокурор учел тяжесть травм, длительное лечение, несколько операций и ограничения в движении. Из-за аварии ребенок долго не мог вести привычный образ жизни. Выплату назначили с организации, где работал водитель автобуса. Когда решение суда вступит в силу, прокуратура проверит, как его исполняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал