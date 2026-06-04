В Самарской области включили сирены из-за ракетной опасности. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В ночь на пятницу, 5 июня 2026 года, в Самарской области завыли сирены. Их включили из-за введения режима ракетной опасности. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Соответствующее предупреждение также разослало МЧС России.

"Ракетная опасность объявлена в Самарской области! По возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

Самарцев призывают сохранять спокойствие и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Не стоит подходить к окнам. Тем, кто на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее укрытие.

По данным Росавиации, в Самарской области временно приостановили работу аэропорта Курумоч. В целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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