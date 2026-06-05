Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 5 июня

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отбой режима «Ракетная опасность» объявили в Самарской области. Он действовал около полутора часов. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ракетная опасность была объявлена в Самарской области в 2:35 5 июня 2026 года. Предупреждение разослало МЧС России. Также для оповещения людей в регионе были включены сирены.

В 3:56 глава региона сообщил, что режим ракетной опасности снят. Об этом же было объявлено по громкоговорителям.

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