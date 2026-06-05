Летом самарские дети чаще едут к бабушкам в деревню или остаются в городе

8% отправят детей в путешествие по стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30% родителей школьников из Самары оставят детей на все лето в городе. Еще 29% отправят их на дачу или в деревню. Об этом сообщили в опросе сервиса SuperJob, который проходил с 4 по 29 мая 2026 года.

«В 11% семей дети поедут в оздоровительные или спортивные лагеря. Отдых на побережье Черного моря запланировали 9% опрошенных. Еще 8% отправят детей в путешествие по стране: на Байкал, Алтай, Кавказ, в Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, Казань или Калининград», — рассказали аналитики.

Зарубежный отдых выбрали 5% родителей. Чаще всего речь идет о Турции, Египте или Таиланде. Пришкольные лагеря будут посещать 4% детей. Еще 1% родителей назвали другие варианты: санаторий, поход, поездку к родственникам или слет.

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