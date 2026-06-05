Глава Самары Иван Носков вручил стипендии 50 одаренным школьникам

Стипендия устанавливается на календарный год Фото: администрация Самары

В Самаре 3 июня вручили стипендии 50 одаренным детям и талантливой молодежи. Награды воспитанникам и студентам учреждений культуры, образования и спорта вручили глава города Иван Носков и председатель Думы Самары Сергей Рязанов. Об этом сообщили в администрации города.

«Самара — город ярких талантов, и достижения каждого из ребят тому подтверждение. Они прошли долгий путь вместе с родителями и педагогами. Сегодняшний праздник — итог этого пути и одновременно начало чего-то большего. Вы создаете будущее города, области и всей России», — сказал Иван Носков.

25 стипендий присудили за достижения в сфере культуры и искусств, еще 25 — за успехи в спорте. Среди стипендиатов — музыканты, вокалисты, художники, артисты цирка, представители олимпийских и неолимпийских видов спорта. Стипендия устанавливается на календарный год, ее размер — 7 500 рублей в месяц. Всего с 2012 года поддержку получили более 750 человек.

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