Житель Самары задолжал сыну 60 тысяч рублей и попал под арест

Мужчина финансовой поддержки ребенку не оказывал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд назначил 20 часов обязательных работ местному жителю, который задолжал своему ребенку более 60 тысяч рублей по алиментам. Мужчина знал о долге, но не платил и скрывался от приставов. Об этом сообщили в ГУФССП по Самарской области.

«В отношении должника завели разыскное дело. Судебные приставы установили, что он живет с новой возлюбленной и неофициально работает курьером. Мужчину задержали, когда он выходил из квартиры сожительницы. Его доставили в отделение, где составили протокол по статье о неуплате алиментов», — рассказали в ведомстве.

После рассмотрения материалов суд назначил жителю Самары наказание — 20 часов обязательных работ. Все это время мужчина знал о своих обязательствах по содержанию сына и о заведенном исполнительном производстве, но финансовой поддержки ребенку не оказывал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал