В Самарской области за год пропало около 3,5 тысячи домашних животных

Кошки теряются значительно чаще собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в 2025 году пропало около 3,5 тысячи домашних животных. По России этот показатель достиг 180 тысяч — это на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила компания Pet911 и исследовательская организация Kaspersky PetKa.

«Ежемесячно в стране теряется более 15 тысяч питомцев. Пиковый месяц — июль. Летом 2025 года мы зафиксировали абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Кошки теряются значительно чаще собак, хотя большинство из них считаются домашними и не выходят на улицу», — отметили аналитики.

В 2025 году на кошек пришлось 107 тысяч случаев пропажи (60%), на собак — 73 тысячи (40%). По сравнению с 2024 годом потери кошек выросли на 9%, собак — на 4%. При этом 78% потерянных питомцев нашли в течение первой недели — на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Средний срок поиска сократился с 6,9 до 5,9 дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал