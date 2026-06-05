Самарцев просят помочь в поисках пропавших в марте в Ульяновске подростков

Из-за безвестного исчезновения детей заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К жителям Самарской области обратились в связи с пропажей в Ульяновке двух подростков. Поиски детей ведутся с марта 2026 года. В ГУ МЧС по Самарской области попросили передавать информацию о бесхозных вещах на берегу Волги.

«Если вы заметили на воде или берегу реки предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков, в том числе напоминающие одежду или личные вещи, незамедлительно сообщите об этом в отдел дежурных следователей. Любая информация может оказаться критически важной», – отметили в МЧС.

Звонить нужно по телефонам: 8 (8422) 41-23-55, 8-927-989-66-64. Напомним, в ночь с 22 на 23 марта двое 14 летних ульяновских подростков собирались перейти по льду Волги из Заволжского района в Ленинский. Они пропали.

Из-за безвестного исчезновения детей заведено уголовное дело. Поисковые мероприятия продолжаются.

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