Тольяттинское химпредприятие опубликовало экологический отчет за 2025 год

Цель компании в глобальном смысле - достижение полной гармонии между промышленным ростом и сохранением уникального природного потенциала региона / Фото: АО "ТОАЗ"

Тольяттиазот опубликовал отчет по итогам природоохранной деятельности в 2025 году. В него вошли данные об экологической деятельности компании. В прошлом году химпредприятие направило более 505 млн рублей инвестиций в развитие системы охраны окружающей среды.

Так, в прошлом году предприятие сосредоточилось на применении принципов экономии замкнутого цикла и модернизации мощностей. Одной из целей этой работы стало снижение удельных выбросов парниковых газов. Особое внимание было уделено биологическим очистным сооружениями. Также компания реализовывала программы по снижению общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещению твердых отходов. На регулярной основе проводились замеры. Превышение нормативов, по данным экоаналитического контроля, выявлено не было.

Кроме того, компания разработала программу сохранения биоразнообразия в районе воздействия. Она стала дополнением к тем мероприятиям, которые завод проводит ежегодно. Это посадка леса, уборка особо охраняемых природных территорий, выпуск мальков ценных пород рыб в Волгу и др.

«Бережное отношение к экологии и восполнение природных ресурсов остаются базовыми принципами корпоративной этики и повседневной деятельности нашего предприятия. Мы продолжим движение по пути создания экологически безопасного и эффективного производства в интересах каждого жителя Самарской области», - сказал гендиректор АО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

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