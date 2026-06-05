В Самаре ищут перевозчика на маршрут №46

Конкурсная документация уже опубликована Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре объявили повторный конкурс на право обслуживания автобусного маршрута №46. Он соединит автостанцию «Аврора» и площадь Революции. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Протяженность маршрута — 12,65 километра. На линии должны работать 15 автобусов малого класса. Начало движения — в 6:30, окончание — в 22:00. Интервал движения составит от 5 до 20 минут», — говорится в документах.

Конкурсная документация уже опубликована. Перевозчика определят по итогам конкурса. Контракт даст право получить свидетельство на осуществление регулярных перевозок. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 25 июня 2026 года в 10:00 на заседании конкурсной комиссии.

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