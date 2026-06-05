В Самаре ищут подрядчика для вывоза строительных отходов за 15 млн

Услуги нужно оказать с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре объявили тендер на услуги по приему и размещению отходов производства и потребления. Начальная цена контракта — 15 миллионов рублей. Заявки принимают до 11 июня 2026 года. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

«Полигон должен находиться не более чем в 33 километрах от Красноглинского района Самары. Увеличение расстояния экономически нецелесообразно из-за роста затрат на топливо и амортизацию транспорта», — отметили заказчики.

Речь идет об отходах IV-V класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным. В их числе — лом дорожного полотна, мусор от строительных и ремонтных работ, отходы древесины и мусор от уборки придорожных полос. Полигон должен быть включен в государственный реестр объектов размещения отходов и оборудован пунктом весового контроля. Услуги нужно оказать с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал