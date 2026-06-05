В проект хотят внести изменения. Фото: минградполитики Самарской области

В Самаре обсудили будущий облик межвузовского кампуса «Куйбышев», который собираются построить возле стадиона «Солидарность Самара Арена». В проект хотят внести некоторые изменения. Об этом сообщили в минградполитики региона.

«Благоустройство точно должно быть сложнее, территория позволяет это сделать. Эксперты предложения озвучили, проект будет доработан», – сказала врио министра градостроительной политики Екатерина Семенова.

На территории планируется построить учебно-лабораторный корпус с технопарком, гостиничный комплекс из семи корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс, испытательный полигон. Рядом сделают парковки, велодорожки, открытые спортивные площадки и парки, туда смогут приходить все желающие.

Предложения касались и архитектурно-градостроительного облика гостиниц. Для фасадов предлагается выбрать композитные панели красновато-терракотового оттенка с точечной подсветкой.

Благоустройство территории сделают сложнее. Фото: минградполитики Самарской области

Кроме того, были озвучены предложения по благоустройству территории и улучшению внутреннего пространства корпусов гостиниц. В планах - создать точки притяжения в виде общедоступных досуговых зон для студентов.

Напомним, сроки работ снова перенесли, теперь межвузовский кампус планируют построить в Самаре до 2030 года. Его концепцию обновили и решили создать новый район Беспилотный. Там появятся стильные высотки, спортивные объекты, деловой квартал и научно-производственный парк.

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