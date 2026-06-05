Тархан Джабраилов продлил контракт с «Крыльями Советов»

Джабраилов занял пост гендиректора в июле 2025 года. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов продлил контракт с самарским клубом. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Совет директоров «Крыльев Советов» продлил полномочия генерального директора клуба Джабраилова Тархана Саид-Магомедовича. Желаем дальнейшей плодотворной работы во благо клуба!» - говорится в сообщении.

Джабраилов занял пост гендиректора «Крыльев Советов» в июле 2025 года. Также с января прошлого года Тархан Джабраилов входит в совет директоров клуба.

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