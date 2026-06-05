Самарских предпринимателей наградили за победу проектов по здоровьесбережению

Он открывает новые возможности для привлечения государственной поддержки, поиска партнеров и тиражирования лучших практик здоровьесбережения.

На Петербургском международном экономическом форуме наградили победителей V юбилейного конкурса «Женщины за здоровое общество». Награды вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы решили, что соцпроекты, реализуемые женщинами по этим востребованным направлениям, достойны особого внимания, широкого освещения и, конечно же, поддержки. За пять лет к конкурсу присоединились более 3,5 тысячи женщин из 86 регионов России», – рассказала Валентина Матвиенко.

Победителем в номинации «Здоровьесберегающие технологии» стал проект Варвары Мишустиной – учредителя НПП «Самоздрав». Финалистом в этой же номинации стал проект по производству фармацевтических капсул Наталии Медведевой, директора сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее».

В 2026 году на конкурс, который в 2021 году был запущен под эгидой Совета Евразийского женского форума, подали рекордное количество заявок – более 450 проектов из 86 регионов России. Он открывает новые возможности для привлечения государственной поддержки, поиска партнеров и тиражирования лучших практик здоровьесбережения.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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