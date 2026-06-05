Герман Греф: «Предприниматели — основа экономики, а экономика — основа всего государства»

Герман Греф выступил модератором делового завтрака на ПМЭФ / Фото: пресс-служба Сбербанка

В третий день Петербургского международного экономического форума состоялся деловой завтрак «Стратегия развития: есть ли альтернативы?». Модератором выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Встречу посвятили четырем ключевым вопросам, которые в первую очередь волнуют бизнес: модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии.

Дискуссия стартовала с открытого вопроса для всех участников и зрителей мероприятия: «Что вы сегодня считаете главным барьером для роста вашего бизнеса?» Самые популярные ответы — высокие налоги и процентные ставки. В топ-5 также вошли падение спроса, регуляторика и административное давление, геополитика и санкции.

«Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства. Наше отношение к бизнесу, к тем людям, которые своим трудом ежедневно создают экономический фундамент нашего развития, очень важно. И чем меньше по размеру предприятие, тем больше мы должны уделять внимание его охране от административных барьеров и помогать ему стать устойчивой единицей функционирования экономики. Это изменение начинается из культурной трансформации отношения к предпринимателю», — сказал Герман Греф.

По его словам, сегодня у бизнеса есть колоссальные возможности по повышению собственной конкурентоспособности с помощью новых технологий. И это даже не возможность, а необходимость.

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