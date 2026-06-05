Стало известно, как закон о русификации повлиял на бизнес

Большая часть компаний адаптировалась к закону о русификации Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство компаний малого и среднего бизнеса смогли адаптироваться к новым требованиям законодательства о защите русского языка без существенных изменений в работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ и данные «Онлайн Патента», представленные в рамках ПМЭФ-2026.

С 1 марта 2026 года в России действуют новые требования к оформлению вывесок и информационных табличек: они должны быть на русском языке. Исследование на основе опроса 863 компаний показало, как предприниматели адаптировались к изменениям.

Более 90% респондентов заявили, что закон практически не повлиял на их работу. Две трети из тех, кого изменения коснулись, выбрали один из двух путей: либо русифицировали материалы, либо зарегистрировали бренды на латинице в качестве товарных знаков.

В каждой пятой компании отметили, что потратили на адаптацию существенные суммы – более 10% маркетингового бюджета. Треть предпринимателей оценила дополнительные затраты как минимальные. Основными статьями расходов стали ребрендинг и обновление сайтов и внутренних платформ.

В трети опрошенных компаний заявили, что опасались снижения узнаваемости бренда из за смены вывесок, но в реальности большинство не заметило изменений в продажах и взаимодействии с клиентами.

В 2026 году компании стали активнее регистрировать товарные знаки: за январь–апрель общее число заявок выросло на 31% год к году. При этом спрос на знаки в кириллице увеличился на 23%, а на обозначения в латинице или со смешанными элементами — на 40%. Пик активности пришелся на февраль и март, в апреле спрос пошел вниз по мере отработки законодательных требований компаниями. Отмечается, что тенденция к регистрации кириллических знаков наметилась еще в 2025 году — сразу после принятия закона.

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