Самарские участники СВО смогут списать долги при заключении контракта с мая

Общий размер долгов не должен превышать 10 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

25 мая президент России Владимир Путин подписал закон, которые позволяет участникам СВО списывать долги при заключении контракта с мая 2026 года. Воспользоваться возможностью могут и бойцы из Самарской области. Об этом сообщает ФССП России.

«Закон прекращает обязательства по просроченным кредитам для бойцов СВО, заключивших контракт с 1 мая на срок не менее года. Мера распространяется на военнослужащих и их жен», – рассказали в пресс-службе.

Списать задолженности получится, если до 1 мая судебный акт о взыскании денег по кредитам вступил в силу, если выдан исполнительный документ или заведено исполнительное производство.

При этом общий размер долгов не должен превышать 10 миллионов рублей. До нового закона долги могли списать только те, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года.

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