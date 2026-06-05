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НовостиОбщество5 июня 2026 13:11

В Самаре установили требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов

В Самаре разработали дизайн код для НТО
Екатерина ПАВЛОВА
НТО не должен иметь капитального фундамента и подземных помещений, позволяющих отнести объект к недвижимому имуществу, независимо от наличия подключения к инженерным сетям. Фото: Дизайн код к постановлению

НТО не должен иметь капитального фундамента и подземных помещений, позволяющих отнести объект к недвижимому имуществу, независимо от наличия подключения к инженерным сетям. Фото: Дизайн код к постановлению

В Самаре утвердили требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО). Документ устанавливает типовые архитектурные решения: габариты зданий, расположение дверей, необходимое количество окон и другие параметры. Соответствующее постановление опубликовала администрация Самары 4 июня.

«Самовольное изменение цветового и объемно-планировочного решения, переоборудование и произвольная замена элементов запрещены. НТО не должен иметь капитального фундамента и подземных помещений, позволяющих отнести объект к недвижимому имуществу, независимо от наличия подключения к инженерным сетям. Запрещается размещать рекламу на навесах и прилавках. Также нельзя использовать рекламные изображения размером с витрину», – следует из документа.

Для согласования внешнего вида торгового объекта предприниматель должен подать заявление в департамент градостроительства. Требования вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

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