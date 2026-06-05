Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ — это основа промышленности Самарской области»

Вячеслав Федорищев заявил, что продукция АВТОВАЗа была, есть и будет. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Два года назад перед тольяттинским АВТОВАЗом поставили задачу достичь глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. Удалось ли это сделать, в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2026 рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Вопрос локализации на предприятии не стоит. Почему? Потому что там был создан полный цикл производства автомобилей еще в 70-е годы. И нет ни одного производства в России, которое было бы более локализованным. Другое дело, что есть важные элементы создания автомобильной промышленности, такие как автокомпонентная база, электроника, в которых сейчас не имеем лучших отечественных решений и покупаем зарубежные», - сказал глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, несмотря на определенные экономические сложности, тольяттинский автозавод является основой промышленности Самарской области:

«АВТОВАЗ – это 40-тысячный коллектив, коллектив очень сильный, крепкий, который работает для того, чтобы наши автомобили были и конкурентоспособны и по-настоящему удобны для наших жителей. Я абсолютно ответственно заявляю, что продукция АВТОВАЗа была, есть и будет. Хорошая, отечественная», - подчеркнул губернатор.

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