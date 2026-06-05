Акция «День Белого Цветка» и выставка о Романовых пройдут в Самаре 7-8 июня

День Белого Цветка пройдет в Струковском саду. Фото: ЕСПО

В понедельник, 8 июня, в Самаре пройдет подписание трехстороннего соглашения о включении Самарской области в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут». В рамках этого события в областном центре пройдут благотворительная акция «День Белого Цветка» и выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне».

Самарская область станет 33 регионом, где фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» реализует проект. Он предполагает объединение через культурно-познавательный туризм объектов, связанных с Императорским Домом Романовых. Речь идет о местах памяти, официальных посещениях и др. Особенностью инициативы является сохранение культурного наследия. Так, фонд создает музеи и экспозиции в исторических зданиях, устанавливает памятные знаки и монументы.

Отмечается, что у Самарской области есть богатейшее историко-культурное наследие, связанное с 300-летним правлением Романовых. Объектами показа могут стать Вознесенский собор, Струковский сад, площадь Куйбышева и др.

Впервые в регионе будет представлена передвижная стендовая выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне». Она расскажет о том, как представители Романовых помогали в военное время фронту и пострадавшему населению.

А накануне подписания соглашения 7 июня в Струковском саду Самары состоится благотворительная акция «День Белого Цветка». Она призвана возродить традиции Императорского Дома, заложенные в России более 100 лет назад, когда символом борьбы с чахоткой (туберкулезом) стала белая ромашка. С 13:00 до 18:00 гости акции смогут посетить благотворительную ярмарку, разнообразные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Собранные средства направят в помощь семьям участников СВО, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках Дня Белого Цветка пройдет презентация еще одной передвижной стендовой выставки «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь» о жизни и духовном подвиге архипастыря - архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).

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