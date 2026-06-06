Освобожденный из плена боец из Самарской области вернулся домой

Россия и Украина вернули друг другу по 185 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Беларуси состоялся очередной этап обмена военнопленными. Россия и Украина вернули друг другу по 185 человек. Среди освобожденных российских военнослужащих есть уроженец Самарской области. Всех бойцов после возвращения ждет медицинская и психологическая помощь. Об этом сообщили в институте Уполномоченного по правам человеку.

За несколько дней до обмена в правозащитный институт обращалась сестра одного из пленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова лично участвовала в организации возвращения.

«Каждый человек, который оказался в плену, должен знать: о нем помнят, за него переживают», - подчеркнула Лантратова. Она добавила, что работа по обменам не прекращается ни на день: «Понимаем, насколько тяжело ждать родным и близким. Но эта работа требует времени и усилий. Мы остаемся на связи с семьями наших защитников и готовы помогать им в решении любых проблемных вопросов».

В обмене участвовали представители государственных органов, военного ведомства, спецслужб и международных структур. Российская сторона поблагодарила всех, кто задействован в этой гуманитарной миссии, а также партнеров из Беларуси.