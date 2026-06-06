В Самаре водолазы проверяют дно Волги перед завозом песка на пляжи

Сейчас вдоль береговой линии работают водолазы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается подготовка городских пляжей к летнему сезону. Специалисты МАУ «Самарская набережная» уже расчистили береговую линию от мусора, принесенного паводком (всего вывезли 1305 тонн крупногабаритных отходов). Уровень воды в Волге на 5 июня составил 29,41 метра по Балтийской системе высот. По поручению главы города Ивана Носкова на Чкаловском спуске установили лестничный спуск. Ещё один появится в ближайшее время у улицы Первомайской.

Сейчас вдоль береговой линии работают водолазы. Они измеряют глубины и обследуют дно. Это необходимо для безопасного подхода крана и выгрузки почти 30 тысяч тонн свежего песка. В этом году на восьми пляжах будет установлено более 1,4 тысячи единиц оборудования. Официально открыть пляжи можно будет только после того, как Роспотребнадзор даст положительное заключение по качеству воды и песка.

Сейчас на центральных пляжах установили кабинки для переодевания и мусорные урны. В этом году безопасность отдыхающих будут обеспечивать 44 спасателя на 14 постах. Для удобства ожидания водного транспорта в районе переправы на улице Осипенко поставили скамейки с навесами. Подпорную стенку набережной в этом районе очистят от деревьев и кустарников. Благоустройство территории перед причалом планируют завершить в 2026–2027 годах после согласования с владельцами земельных участков.