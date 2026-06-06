Прокуратура Самары начала проверку ЖК «Король Лев» из-за жалоб жильцов

Прокуратура города уже проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура начала проверку жилого комплекса «Король Лев» после жалоб жильцов в соцсетях. Людей возмутили новые правила пользования грузовыми лифтами и платные услуги по подъему стройматериалов.

Согласно информации, размещенной в интернете, управляющая компания ограничила грузоподъемность лифтов для новоселов. Сначала ее снизили с 1000 килограммов до 500, а затем до 250. Кроме того, лифты отключают ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Жильцы предполагают, что это сделано, чтобы избежать поломок во время массового ремонта квартир.

Одновременно на фасадах домов установили лебёдки для подъема стройматериалов. Подъем тонны строительной смеси стоит 1500 рублей, гипсокартона 1000, плитки - 500. Жители утверждают, что лебёдки смонтировали без их согласия, а деньги идут подрядчику.

Прокуратура города уже проводит проверку. По ее результатам будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений.