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НовостиПроисшествия6 июня 2026 8:01

В Самаре пенсионерка потеряла 350 тысяч из-за мошенников

Мошенники убедили самарскую пенсионерку перевести им деньги
Дарья ДОЛИНИНА
Пенсионерка обратилась в полицию.

Пенсионерка обратилась в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 87-летняя жительница областного центра стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась крупной суммы. Как сообщили в пресс-службе полиции, злоумышленники позвонили ей и, представившись менеджерами службы безопасности банка, сообщили, что с ее карты пытаются снять деньги. Чтобы сохранить сбережения, их необходимо срочно перевести на «безопасный счет» или конвертировать в другую валюту.

Пенсионерка поверила и согласилась. Мошенники получили доступ к ее телефону через удалённое приложение и за короткое время списали с карты все деньги. Через некоторое время дочь пострадавшей связалась с банком, от имени которого звонили аферисты. Там ей объяснили, что никаких операций по счетам матери не проводилось, а женщину обманули.

Пенсионерка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции предупреждают: никогда не верьте звонкам из банка с просьбой перевести деньги на безопасный счет. Настоящие сотрудники такого никогда не попросят. Не сообщайте никому данные карты и коды из смс, их вымогают только мошенники. Если вам позвонили и напугали, положите трубку.