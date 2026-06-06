Самарские футболисты Печенин и Шуманский сыграли за сборную Беларуси

Фото: "Крылья Советов".

Самарские футболисты Кирилл Печенин и Артем Шуманский приняли участие в товарищеском матче сборной Беларуси против Сирии. Встреча прошла в Минске 6 июня и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Как сообщает сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба, оба игрока «Крыльев Советов» вышли на поле с первых минут. Защитник Кирилл Печенин отметился голевой передачей на нападающего Артема Шуманского.

Сам Шуманский забил третий гол своей команды. Печенин был заменен на 79 минуте, Шуманский покинул поле на шестидесятой.

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