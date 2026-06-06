Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 июня 2026 11:04

Самарские футболисты Печенин и Шуманский сыграли за сборную Беларуси

Игроки «Крыльев Советов» помогли победить сборной Беларуси
Дарья ДОЛИНИНА
Фото: "Крылья Советов".

Фото: "Крылья Советов".

Самарские футболисты Кирилл Печенин и Артем Шуманский приняли участие в товарищеском матче сборной Беларуси против Сирии. Встреча прошла в Минске 6 июня и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Как сообщает сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба, оба игрока «Крыльев Советов» вышли на поле с первых минут. Защитник Кирилл Печенин отметился голевой передачей на нападающего Артема Шуманского.

Сам Шуманский забил третий гол своей команды. Печенин был заменен на 79 минуте, Шуманский покинул поле на шестидесятой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал