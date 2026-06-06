В Приволжье вырос спрос на автомобили с пробегом

Самой популярной маркой на вторичном рынке ПФО остается LADA. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приволжском федеральном округе весной 2026 года спрос на автомобили с пробегом увеличился почти на двадцать процентов по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли эксперты платформы «Авито Авто». Средняя стоимость подержанного автомобиля в ПФО составила 1 млн 100 тысяч рублей.

Наибольший рост интереса среди марок продемонстрировал HAVAL. Спрос на него вырос более чем на 57%. Также в лидерах Nissan, Renault, Kia и Mitsubishi. Среди конкретных моделей наибольший прирост спроса показали кроссоверы и внедорожники: Nissan X-Trail, Renault Duster, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Niva.

Самой популярной маркой на вторичном рынке ПФО остается LADA. На нее приходится почти 30% всего интереса. Далее следуют Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen. Чаще всего пользователи интересовались моделями LADA Granta, Priora, Kalina и Samara.