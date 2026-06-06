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НовостиОбщество6 июня 2026 12:25

В Самаре женщину оштрафовали на 800 тысяч за фиктивный учет мигрантов

Самарчанка получила три года условно за 89 фиктивных регистраций
Дарья ДОЛИНИНА
Суд признал женщину виновной по всем эпизодам.

Суд признал женщину виновной по всем эпизодам.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре Советский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в фиктивной постановке на учет иностранцев. Женщину признали виновной по 89 эпизодам преступлений.

Следствие установило, что с 2024 по 2026 год фигурантка, уже имевшая судимость по аналогичной статье, использовала собственную квартиру в Красноглинском районе для нелегального бизнеса. Через многофункциональные центры и миграционные органы она оформляла регистрацию иностранных граждан, хотя на самом деле не предоставляла им жилье. Это позволяло мигрантам незаконно находиться в России и уходило от контроля со стороны полиции.

Суд признал женщину виновной по всем эпизодам. Ей назначили наказание, 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, осужденная обязана выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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