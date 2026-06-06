В Самаре женщину оштрафовали на 800 тысяч за фиктивный учет мигрантов

Суд признал женщину виновной по всем эпизодам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре Советский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в фиктивной постановке на учет иностранцев. Женщину признали виновной по 89 эпизодам преступлений.

Следствие установило, что с 2024 по 2026 год фигурантка, уже имевшая судимость по аналогичной статье, использовала собственную квартиру в Красноглинском районе для нелегального бизнеса. Через многофункциональные центры и миграционные органы она оформляла регистрацию иностранных граждан, хотя на самом деле не предоставляла им жилье. Это позволяло мигрантам незаконно находиться в России и уходило от контроля со стороны полиции.

Суд признал женщину виновной по всем эпизодам. Ей назначили наказание, 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, осужденная обязана выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал