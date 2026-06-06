В Самаре на Венцека черемуха упала на машину, но дерево спасли прохожие

Всего за полчаса неравнодушные люди спасли два молодых деревца. Фото: https://vk.com/an063

В Самаре на улице Венцека произошла история, которая началась печально, а закончилась хорошо. Месяц назад здесь высадили черемуху, но ветер раскачал молодое деревце, корни не выдержали, и оно упало прямо на припаркованную машину. Об этом сообщает «Ассоциация Настич».

Жители не стали писать возмущенные посты в соцсетях, а взялись за дело. Пожилая пара, возвращаясь из магазина, подхватила дерево, пока другие прохожие искали опору. Рядом ремонтировали теплотрассу рабочие. Они без разговоров помогли закрепить ствол черенком от швабры. Но этого оказалось мало, ветер раскачивал дерево слишком сильно.

Тогда один из неравнодушных прохожих сбегал на мусорку, потом домой за креплениями. Вернувшись, он увидел, что дерево уже надежно зафиксировано. Рабочие нашли железный прут, воткнули его в землю и аккуратно закрепили ствол проволокой. Принесенные крепления пригодились соседнему деревцу, оно тоже могло не выдержать порывов волжского ветра. Всего за полчаса неравнодушные люди спасли два молодых деревца.

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