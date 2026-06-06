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НовостиСпорт6 июня 2026 14:26

Юные дзюдоисты, самбисты и борцы впервые разыграли Кубок «Выбор сильных» в Самаре

Легенды спорта наблюдали за детской эстафетой
Дарья ДОЛИНИНА
Фото: "Единая Россия".

Фото: "Единая Россия".

В Самаре в рамках международного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота» впервые прошла детская эстафета на Кубок «Выбор сильных». Ее организовал одноимённый федеральный партийный проект и координатор, депутат регионального парламента Александр Живайкин.

На ковер вышли самые юные спортсмены от 7 до 9 лет. Но боролись они не в одиночку, а командами. В ловкости, скорости и силе сошлись три вида спорта: дзюдо, самбо и греко-римская борьба. Ребята бегали наперегонки, прыгали, перетягивали канат и выполняли упражнения на скорость и координацию. Главное, что увидели зрители, уважение к сопернику и радость от того, что ты часть команды.

За эстафетой наблюдали олимпийские чемпионы Александр Карелин, Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян и серебряный призер Игр Лариса Круглова. Легенды спорта аплодировали юным участникам, а после финала лично поздравили каждого. Возглавил жюри Александр Карелин. Он напомнил победителям свою знаменитую фразу: «На ковре вы соперники, а в жизни друзья». Победителями первого Кубка «Выбор сильных» стала команда юных дзюдоистов.

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