На водном маршруте Самара - Винновка с 7 июня изменилось расписание

Пассажирам следует быть внимательными при планировании поездок. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 7 июня 2026 года на пригородном водном маршруте «Самара - Винновка» вступает в силу новое расписание на навигацию 2026 года. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Движение из Самары:

— в 8:15 (прибытие в Винновку-Монастырь в 10:00, остановки: Нижний Пляж в 8:45, Шелехметь в 9:20) — ежедневно;

— в 17:15 (остановки: Нижний Пляж в 17:45, Шелехметь в 18:20) — ежедневно;

— в 20:00 (прибытие в Винновку-Монастырь в 22:10, остановки: Нижний Пляж в 20:30, Шелехметь в 21:10) — ежедневно.

Движение из Винновки:

— в 13:00 (прибытие в Самару в 15:30, остановки: Шелехметь в 14:15, Нижний Пляж в 15:00) — ежедневно;

— отправление из Шелехметь в 18:30 (прибытие в Самару в 19:45, остановка: Нижний Пляж в 19:15) — ежедневно.

Обратных рейсов в 20:00 и 22:10 не предусмотрено.

Пассажирам следует быть внимательными при планировании поездок, особенно в вечернее время. Последний рейс из Самары отправляется в 20:00, а обратный рейс из Винновки после 18:30 отсутствует. Актуальное расписание можно уточнить на сайте Самарского речного предприятия.