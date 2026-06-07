Самарский политех создает цифровую модель для МКА

Исследования помогут при проектировании новых космических аппаратов. Фото: Минобрнауки Самарской области

В Самарском политехе ученые по заказу РКЦ «Прогресс» разработали комплексную цифровую модель МКА. Исследования провели при кафедре «Механика», которую возглавляет Яков Клебанов, сообщает минобрнауки Самарской области.

«Недавно были обнародованы итоги верификации цифровой модели микроспутника «Аист-2Т». Сопоставление результатов расчетов с данными термовакуумных тестов продемонстрировало высокую степень соответствия между расчетными и измеренными значениями температуры. Ранее эти модели уже использовались для расчетов в условиях космического полета», - отметили в сообщении.

Совместный проект помогает разрабатывать, проверять и применять отечественные цифровые модели сложных технических систем. Полученные результаты могут быть учтены при проектировании новых космических аппаратов.

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