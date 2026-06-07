Глава Самары проверил ход ремонта в школе №177

Глава Самары проверил ход ремонтных работ. Фото: Иван Носков

Глава Самары Иван Носков проверил ход ремонтных работ в школе №177 с кадетскими классами. Стяжка пола проведена уже на 100%, сообщает мэр в социальных сетях.

«В этом году здесь меняем кровлю, капитально ремонтируем спортивный зал, коридор второго этажа, кабинеты и устанавливаем скалодром. Стяжка пола в коридоре и спортзале выполнена на 100%», - отметил глава города в сообщении.

На данный момент работы ведутся в соответствии с графиком. Ремонт планируют завершить к новому учебному году. На работы приходят посмотреть жители ближайших домов и ученики. В скором времени глава города планирует проверить работы и в других учреждениях.

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