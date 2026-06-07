На Самару надвигаются сильнейшие магнитные бури

Самару накроет магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Самару вновь надвигается сильнейшая серия магнитных бурь. Она накроет региональную столицу в середине июня, сообщают в сервисе «my-calend».

«Серия магнитных бурь придет в город 10 июня и задержится до 15 июня. В это время ее сила будет колебаться от 2 до 6 баллов. Метеочувствительным следует подготовиться», - указали на сайте.

Жителям, восприимчивым к метеоизменениям, рекомендуют заранее подготовиться, снизить физическую нагрузку, больше времени уделять отдыху. Специалисты также рекомендуют избегать стресса, исключить из рациона алкоголь и жирную пищу. Особенно сильно магнитные бури повлияют на беременных женщин и пенсионеров.

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