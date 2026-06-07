В Самаре проходит благотворительная акция «День белого цветка»

Благотворительная акция проходит в Струковском саду. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре стартовала благотворительная акция «День белого цветка» 7 июня. Областная столица присоединилась к федеральному историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут».

«С 13:00 до 18:00 в Струковском саду пройдет акция. Гостей ждут мастер-классы, благотворительные ярмарки и выступления творческих коллективов. Все собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО», — сообщили в администрации Самары.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» организует передвижную стендовую выставку «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь» в рамках благотворительной акции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал