В Самаре пьяный водитель без прав сбил женщину и подростка

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя. 23-летний мужчина без прав устроил аварию 6 июня, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«В 20:10 23-летний молодой человек без водительских прав ехал на автомобиле «Lada Priora» с незаконной «тонировкой» по проспекту Металлургов в направлении ул. Марии Авейде», - отметили в сообщении.

Во время движения автомобилист потерял управления, из-за чего машину занесло. Автомобиль выехал на бордюр, а также сбил 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

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