Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2026 10:17

В Самаре пьяный водитель без прав сбил женщину и подростка

Пьяный самарец нарушил правила и сбил двух людей на тротуаре
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя. 23-летний мужчина без прав устроил аварию 6 июня, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«В 20:10 23-летний молодой человек без водительских прав ехал на автомобиле «Lada Priora» с незаконной «тонировкой» по проспекту Металлургов в направлении ул. Марии Авейде», - отметили в сообщении.

Во время движения автомобилист потерял управления, из-за чего машину занесло. Автомобиль выехал на бордюр, а также сбил 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал