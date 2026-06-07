Глава Самары провел рабочий выезд в Куйбышевский район

Глава города проверил ход работ. Фото: Иван Носков

В Самаре глава города Иван Носков провел рабочий выезд в Куйбышевский район. Мэр проверил ремонт дорог на улицах Бакинской и Торговой.

«Всего в этом году в районе отремонтируют четыре участка дорог и тротуаров. Протяженность участка на Бакинской – 1,7 км, готовность объекта – 95%. Дорожники уже уложили новый асфальт, укрепили обочины, а сейчас занимаются парковочными карманами», - рассказал мэр.

Дорожные рабочие завершили укладку покрытия на Пугачевском тракте. Кроме того, глава города осмотрел организацию парковки и состояние подъездных путей к городской больнице №10. Ремонт дороги и тротуаров на 50% выполнен в переулке Торговом.

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