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НовостиОбщество7 июня 2026 11:59

В Самаре задержали семь авиарейсов

В Самаре задержаны рейсы в Москву, Сочи и Санкт-Петербург 7 июня
Алена ПРОВКИНА
Несколько рейсов задержаны

Несколько рейсов задержаны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пассажиры пожаловались на очередные задержки авиарейсов. Вылеты сразу по семи направлениям задержаны, информация опубликована на официальном сайте аэропорта «Курумоч».

На данный момент отменен рейс в Сочи, еще два рейса задержаны. Кроме того, в статусе «задержан» направления в Москву, Петрозаводск, Санкт-Петербург и Сочи. О причинах задержек пока ничего неизвестно.

Пассажирам рекомендуют отслеживать рейсы на онлайн-табло. Напомним, в Самарской области в ближайшие часы в регионе ожидается гроза и град. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

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