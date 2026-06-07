В Самаре задержали семь авиарейсов

Несколько рейсов задержаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пассажиры пожаловались на очередные задержки авиарейсов. Вылеты сразу по семи направлениям задержаны, информация опубликована на официальном сайте аэропорта «Курумоч».

На данный момент отменен рейс в Сочи, еще два рейса задержаны. Кроме того, в статусе «задержан» направления в Москву, Петрозаводск, Санкт-Петербург и Сочи. О причинах задержек пока ничего неизвестно.

Пассажирам рекомендуют отслеживать рейсы на онлайн-табло. Напомним, в Самарской области в ближайшие часы в регионе ожидается гроза и град. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

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