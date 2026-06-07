Глава Самарской области принял участие в акции «День Белого Цветка»

Глава региона посетил благотворительную акцию. Фото: Андрей Савельев

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в благотворительной акции «День Белого Цветка». Мероприятие проходит в воскресенье, 7 июня, в Струковском саду. Все собранные средства направят на адресную поддержку участников СВО.

«Хотел бы поблагодарить тех, кто каждый день свой труд, время, здоровье вкладывают в то, чтобы у тех людей, которые нуждаются в помощи, эта помощь появилась. Благодарю всех, кто вкладывает в это очень большое дело часть своей души», — сказал глава региона.

Акция в рамках федерального проекта «Императорский маршрут» прошла успешно. Губернатор выразил особую признательность Анне Громовой, председателю Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Кроме того, с приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

Сегодня в регионе проходит благотворительная ярмарка местных производителей. Гости и жители могут посетить разнообразные мастер-классы, организованные образовательными учреждениями региона, а также насладиться выступлениями творческих коллективов.

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