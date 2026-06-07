В Самарской области водитель на трассе М-5 пострадали несколько пассажиров

Пострадавших госпитализировали. Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В Сызранском районе Самарской области водитель иномарки не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки, об этом сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«В 15:39 на трассе М-5 «Урал», на 304 км, водитель «Hyundai Solaris» наехал на препятствие. В результате столкновения, к сожалению, пострадали пассажиры легкового автомобиля, их госпитализировали в ЦГБ Сызрани», - отметили в сообщении.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Кроме того, на месте ДТП проводили работы сотрудники полиции и медики.

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