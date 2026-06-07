Самара войдет в туристический проект «Императорский маршрут»

В регионе пройдет подписание соглашения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре подпишут трехстороннее соглашение о включении Самарской области в туристический проект «Императорский маршрут». Регион станет 33-м в общем списке, сообщают на сайте правительства Самарской области.

«Проект выделяется тем, что объединяет регионы через культурно-познавательный туризм, включая объекты, связанные с Императорским Домом Романовых. Это включает места памяти, официальные визиты, паломничества, образовательные поездки Великих Князей, Императорские резиденции и Великокняжеские усадьбы. Кроме того, проект направлен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций», — отметили в сообщении.

За девять лет, в течение которых Фонд ЕСПО воплощал проект, на «Императорском маршруте» было открыто десять музеев. Эти музеи разместились в исторических зданиях, которые хранят память о членах Императорского Дома Романовых.

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