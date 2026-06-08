Геннадий Котельников поздравил самарских соцработников с профессиональным праздником

Социальная политика становится максимально адресной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил соцработников с профессиональным праздником. Его отмечают 8 июня.

«Мы чествуем сотрудников, чье призвание — помогать и поддерживать. Социальные работники первыми приходят на помощь семьям в трудной ситуации, ветеранам, инвалидам и пожилым людям. Спасибо за вашу верность делу и заботу о людях», — говорится в поздравлении.

Каждый третий житель региона охвачен мерами социальной поддержки. Власти не только сохраняют существующие льготы, но и внедряют новые инструменты защиты. Социальная политика становится максимально адресной и эффективной. Особое внимание уделяют многодетным семьям, ветеранам и людям в трудной жизненной ситуации.

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