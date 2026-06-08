Новые правила перевозки детей в автобусах введут в Самарской области

Правила определяют порядок организации и осуществления перевозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.Об этом сообщили в «Гарант.ру».

«Правила определяют порядок организации и осуществления перевозки детей автобусами в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении», — говорится в тексте постановления.

Нормы обязательны для организаторов перевозок, фрахтователей и фрахтовщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уведомление о поездке нужно подавать в Госавтоинспекцию не позднее 48 часов до начала междугородной или международной перевозки и не позднее 24 часов — для городских и пригородных маршрутов.

Если поездку на одном или двух автобусах планируют на территории с военным положением или режимом ЧС, уведомление можно подать в произвольной форме и в сокращенные сроки. При перевозке тремя и более автобусами потребуется заявка на сопровождение ГИБДД. Если время в пути превышает четыре часа, в группу нельзя включать детей до семи лет. А при поездке дольше 12 часов на трех и более автобусах необходим медицинский работник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал