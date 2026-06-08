Иван Носков проверил ремонт школ, дорог и строительство соцобъектов в Самаре

При ремонте дорог устанавливаем противовандальные канализационные люки Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре стартовала летняя кампания ремонта школ. Ход работ проверили в школе № 177. Кроме того, проинспектировали ремонт дорог на улицах Бакинской и Торговой, а также строительство детского сада в новом микрорайоне Куйбышевского района. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Ремонт школ в том числе капитальный будем продолжать при поддержке правительства Самарской области. Важно, что с этого года при ремонте дорог устанавливаем противовандальные канализационные люки — это безопасно и долговечно. Ни на какие полумеры при утверждении проектов строительства социальных объектов город не согласится», — говорит глава города.

В школе № 177 меняют кровлю, капитально ремонтируют спортзал и коридор второго этажа, устанавливают скалодром. Работы идут в графике, должны завершиться к новому учебному году. Ремонт дороги на Бакинской выполнен на 95 %, новый асфальт уложили, обочины укрепили, сейчас делают парковочные карманы. На Торговой — наполовину, работы идут в графике.

В новом микрорайоне Куйбышевского района начали строительство детского сада на 330 мест, сейчас готовят котлован. Также идет прокладка дороги, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую — ее готовность составляет более 20 %. Строительная компания должна в этом году утвердить проект школы вместимостью не менее полутора тысяч человек.

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