Несанкционированную свалку ликвидировали у кладбища Рубежное в Самаре

Ликвидировать свалку администрация не спешила Фото: СОСП по Самарской области ГМУ ФССП России

В Самаре у кладбища Рубежное в Куйбышевском районе ликвидировали несанкционированную свалку. Отходы производства и потребления располагались напротив главного входа на территорию погоста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.

«Допущенные нарушения природоохранного законодательства оказывали негативное воздействие на экологическую обстановку и ущемляли права жителей Куйбышевского района. Однако ликвидировать свалку администрация не спешила. После заведения исполнительного производства судебный пристав вручил должнику предупреждение за злостное неисполнение решения суда», — рассказали в ведомстве.

Вероятность заведения уголовного дела побудила чиновников исполнить судебное решение. Подрядчики провели все работы по ликвидации и рекультивации свалки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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