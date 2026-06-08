Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря

Депутаты проверили безопасность и питание в пришкольных лагерях

Летняя оздоровительная кампания в областной столице стартовала 1 июня. В этом сезоне на базе образовательных учреждений открыто 194 пришкольных лагеря с дневным пребыванием. За 18-дневную смену там отдохнут свыше 15 тысяч детей до 15 лет включительно. Для 6 тысяч воспитанников предусмотрено двухразовое питание, для 9 тысяч – трехразовое. Всего запланировано 50 смен.

Ход летней кампании проверили члены комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, депутатского объединения «Единая Россия», Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе. Они посетили школы № 156, 93, 91, 29 и 137.

«Первое, на что мы обратили внимание, – это вопросы безопасности и расположение укрытий на случай неблагоприятных ситуаций, - сказал председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев. - Второй важный аспект – питание. К нему мы всегда относимся с особым вниманием. Это касается не только ремонта пищеблоков и школьных столовых, но и качества еды, которое должно быть особенно хорошим. И, конечно, условия пребывания детей. Мы очень долго добивались того, чтобы был организован полный день. Нам важно, чтобы каждый ребенок находился в комфортных и безопасных условиях».

Вячеслав Звягинцев отметил, что формат полного пребывания оказался востребован у родителей.

Пообщавшись с детьми и педагогами, депутаты отметили достойный уровень организации детского отдыха.

«Сегодня мы лагеря, чтобы лично убедиться, в каких условиях проводят лето наши дети, – отметил председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов. - Главный вывод – ребята находятся под постоянным присмотром опытных, квалифицированных педагогов. Питание здесь вкусное и разнообразное, полностью соответствует всем нормам здорового, сбалансированного меню. Но лагерь – это еще эмоции и развитие. Программы насыщены активностями: от спортивных состязаний до творческих мастер-классов и интеллектуальных квизов. Наша общая цель – сделать так, чтобы каждый день, проведенный в лагере, был наполнен радостью, живым общением и новыми открытиями. Глядя на счастливые лица ребят, мы понимаем, что им там очень нравится. Уверен, что это лето станет для них временем крепкой дружбы и самых теплых воспоминаний».

Подобные проверки будут проходить в течение всего лета.