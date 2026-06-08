Река постепенно входит в привычные берега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вода в Волге прогрелась почти до +18 градусов. Температура воды в Волге держится на стабильном уровне и продолжает повышаться. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

У Самары на Саратовском водохранилище температура воды составила +17,9 градусов. У берегов Тольятти на Куйбышевском водохранилище — +17,8 градусов, у Сызрани на Саратовском водохранилище Волга прогрелась до +17,9 градусов.

Уровень воды в реке снижается, скоро появится пляжное оборудование. На 8 июня уровень воды в Волге составляет 28,8 мБс. Река постепенно входит в привычные берега.

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