На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 19 июня в Самаре ряд улиц остался без горячей воды из-за гидравлических испытаний в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает теплоснабжающая организация.

«На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в жилые дома, социальные объекты, организации и предприятия нескольких районов города», – рассказали в пресс-службе.

Без горячей воды останутся улицы Ташкентская, Алма-Атинская, Георгия Димитрова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная, Силовая, а также Московское шоссе и проспект Кирова, Адреса указаны в посте.

В эти же даты планировалось масштабное отключение в Куйбышевском районе. Однако теперь его проведут с 10 по 23 июня. Работы запланированы в границах улиц: Егорова, переулок Долотный, Хасановская, переулок Саратовский, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, Придорожная, Бакинская, Стадионная, Калининградская.

Отмечается, что перенос позволит завершить все начатые в старой части города ремонты и направить в Соцгород аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных дефектов. Адреса отключений доступны по ссылке.

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