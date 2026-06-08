До завершения голосования за благоустройство в Самаре осталось 5 дней

Отдать свой голос можно онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре до 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства. Жители выбирают общественные пространства, которые преобразятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Именно мы с вами решаем, где появятся новые лавочки, дорожки, детские площадки и зеленые зоны. Отдать свой голос можно онлайн на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru или вместе с волонтерами на базе МФЦ, торговых центров и отделений Социального фонда РФ по Самарской области», — отметили в мэрии.

Адреса пунктов для голосования размещены на сайте администрации города. Итоги голосования определят, какие именно пространства благоустроят в первую очередь. Жителей призывают успеть отдать свой голос до окончания срока.

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